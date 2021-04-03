Главный тренер «Брайтона»: мы сейчас лучше, чем были в прошлом году

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер прокомментировал положение «чаек» в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021.
«Как команда, мы сейчас лучше, чем были в прошлом году: мы стали сильнее практически во всех областях, и если вы проанализируете нашу игру, то согласитесь с этим. Что касается нашей способности добиваться результатов, я считаю, что мы сильнее, чем были; с точки зрения того, как мы играем, я думаю, что мы сильнее, чем были в это время в прошлом сезоне.
Мы должны бороться за своё, но я чувствую, что наша команда находится в лучшем состоянии, и мы с нетерпением ждём последних девяти матчей сезона», — приводит слова Поттера Sky Sports.
Подопечные Грэма Поттера в 29 матчах набрали 32 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, оторвавшись от зоны вылета на шесть очков (имея матч в запасе). В сезоне-2019/2020 «Брайтон» финишировал на 15-м месте, набрав в 38 матчах 41 очко.
Ближайший матч «чайки» проведут в воскресенье, 4 апреля. Во встрече 30-го тура «Брайтон» в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед». Начало — в 21:30 мск.
- 3 апреля 2021
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