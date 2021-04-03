Мусаев: для «Рубина» обыграть «Зенит» и «Спартак» – это нормально, не вижу тут достижения

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев прокомментировал победы над «Спартаком» (2:0) и «Зенитом» (2:1).



«Если честно, мы вообще не удивились, что победили этих соперников. Спокойно приняли тот успех, потому что рассчитывали на победу в этих играх. Для нашего «Рубина» обыграть «Зенит» и «Спартак» – это нормально, не вижу в этом достижения.



Сайманов нам не говорил, но мы все сами понимаем, что в состоянии попасть в еврокубки и даже в Лигу чемпионов», — цитирует Мусаева Metaratings.



Напомним, матч «Рубин» — «Сочи» состоится сегодня, 3 апреля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток Владислава Безбородова, который возглавит бригаду арбитров, прозвучит в 16:30 мск.



«Рубин», набрав 37 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (40) — на 4-м месте.

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