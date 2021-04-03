Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пулишич, оказавшись самым расторопным на добивании, открыл счёт в матче с «Вест Бромвичем»

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит стартовый матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Вест Бромвич Альбион». Идёт 40-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Подопечные Томаса Тухеля открыли счёт на 27-й минуте — защитник Маркос Алонсо со штрафного пробил поверх стенки — мяч угодил в штангу и отскочил обратно в поле, где вингер хозяев Кристиан Пулишич оказался самым расторопным на добивании.

Видео гола Кристиана Пулишича

«Челси» с 29-й минуты играет в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник Тьяго Силва.

Лондонский «Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (18) идёт на 19-м месте.



Матч первого круга завершился результативной ничьей — 3:3.