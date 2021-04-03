Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев улучшил своё историческое достижение в ФНЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев улучшил своё историческое достижение в Футбольной национальной лиге. В эти минуты проходит матч 34-го тура ФНЛ с «Текстильщиком» (3:0, 55-я минута). Все три гола в ворота соперника забил Иван Сергеев, который оформил пятый хет-трик в сезоне. Предыдущий рекорд принадлежал тюменцу Хасану Мамтову, который в сезоне-2016/2017 сделал три хет-трика.
«Крылья Советов» в 33 матчах набрали 76 очков и занимают первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
Ранее Сергеев выступал за «Строгино», «Ригу» и «Тамбов». Последним клубом нападающего было московское «Торпедо», в составе которого Иван провёл 64 матча и отметился 35 голами, став лучшим бомбардиром ФНЛ в прошлом сезоне. Игрок забил в 27 матчах 14 мячей.
- 3 апреля 2021
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