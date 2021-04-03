Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» избежал поражения в матче с «Сампдорией» благодаря голу на 87-й минуте

«Милан» избежал поражения в матче с «Сампдорией» благодаря голу на 87-й минуте
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

В матче 29-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Милан» принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 57-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла. Через 2 минуты полузащитник гостей Адриен Силва получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, после чего «Сампдория» осталась в меньшинстве. В концовке встречи, на 87-й минуте, хавбек «Милана» Йенс Хёуге сравнял счёт.

«Сампдория» набрала 36 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Милан» (60) — на 2-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (65). В следующем туре чемпионата Италии «Милан» на выезде сыграет с «Пармой» 10 апреля, а «Сампдория» примет «Наполи» 11 апреля.

Италия - Серия А. 29-й тур
03 апреля 2021, суббота. 13:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Сампдория
Генуя
0:1 Квальярелла – 57'   1:1 Хёуге – 87'
Удаления: нет / Силва – 59'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021