«Милан» избежал поражения в матче с «Сампдорией» благодаря голу на 87-й минуте

В матче 29-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Милан» принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 57-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла. Через 2 минуты полузащитник гостей Адриен Силва получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, после чего «Сампдория» осталась в меньшинстве. В концовке встречи, на 87-й минуте, хавбек «Милана» Йенс Хёуге сравнял счёт.



«Сампдория» набрала 36 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Милан» (60) — на 2-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (65). В следующем туре чемпионата Италии «Милан» на выезде сыграет с «Пармой» 10 апреля, а «Сампдория» примет «Наполи» 11 апреля.