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«Рубин» — «Сочи»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Рубин» — «Сочи»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Сочи» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Костюков, Мусаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Бегич, Шатов, Зуев, Бакаев, Суриков, Кварацхелия, Игнатьев.

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Адамов, Маммана, Прохин, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Руденко, Дуганджич.

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