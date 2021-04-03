«Рубин» — «Сочи»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Сочи» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Костюков, Мусаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Бегич, Шатов, Зуев, Бакаев, Суриков, Кварацхелия, Игнатьев.
«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.
Запасные: Адамов, Маммана, Прохин, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Руденко, Дуганджич.
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