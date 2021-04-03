Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» — «Ахмат»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Ахмат»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и грозненского «Ахмата» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 3 апреля, на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Городов, Бабурин, Ионов, Камболов, Олссон, Ари, Марков, Сулейманов.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Янку.

Запасные: Мелихов, Анхель Ромеро, Быстров, Кадыров, Бериша, Садулаев, Адуев, Кадыров, Мелкадзе, Алмаши.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021