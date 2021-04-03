Эдуардо: «Арсеналу» нужно купить минимум трёх качественных игроков

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Хорватии Эдуардо да Силва поделился мнением о том, чего не хватает «канонирам», чтобы вновь пороться за чемпионство в АПЛ.
«Обамеянг — игрок мирового класса. Он забивает важные голы, но для такого большого клуба, как «Арсенал», нельзя зависеть от одного-двух игроков. В помощь Обамеянгу нужны ещё двое или трое подобных футболистов.
Футбол меняется каждый год, каждый клуб вкладывает много денег и покупает качественных игроков. Я думаю, что у «Арсенала» тот же менталитет, что и тогда, когда я был игроком «канониров»; они покупают одну звезду, а другие приобретения — это инвестиции, которые в будущем могут принести большие деньги.
«Арсенал» купил меня у загребского «Динамо» — большого хорватского клуба, но им не пришлось платить за этот трансфер слишком много. Сегодня, если вы хотите получить мгновенный результат, это очень трудно сделать. Я думаю, что «Арсеналу» нужно инвестировать в трёх, четырех или даже пяти качественных игроков, чтобы вернуться на вершину», — приводит слова Эдуардо Sky Sports.
Эдуардо известен по выступлениям за «Шахтёр», загребское «Динамо» и лондонский «Арсенал». В составе донецкого клуба он четырежды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка и три Суперкубка Украины, а в Хорватии по три раза выигрывал чемпионат и Кубок страны.
После 29 матчей чемпионата Англии «Арсенал» с 42 очками занимает девятое место в таблице. «Канониры» отстают от идущего в еврокубковой зоне «Вест Хэм Юнайтед» на семь очков.
- 3 апреля 2021
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