«Крылья Советов» разгромили «Текстильщик», Сергеев оформил хет-трик

3 апреля «Крылья Советов» принимали «Текстильщик». Встреча 34-го тура Футбольной национальной лиги прошла на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Стрельцовым из Ростова-на-Дону. «Крылья Советов» разгромили «Текстильщик» со счётом 4:0.
На 26-й минуте счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. На 39-й минуте футболист воспользовался моментом и оформил дубль. На 50-й минуте форвард оформил хет-трик (который стал для него пятым в нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги) и довёл дело до разгрома. Окончательный счёт установил нападающий Егор Голенков, забивший на 86-й минуте.
«Крылья Советов» в 34 матчах набрали 79 очков и занимают первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Текстильщик» (42) идёт 14-м.
- 3 апреля 2021
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