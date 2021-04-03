«Челси» разгромно проиграл «Вест Бромвичу» в домашнем матче АПЛ

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся стартовый матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.



Счёт был открыт на 27-й минуте — защитник Маркос Алонсо со штрафного пробил поверх «стенки», мяч угодил в штангу и отскочил обратно в поле, где вингер хозяев Кристиан Пулишич оказался самым расторопным на добивании.

Видео гола Кристиана Пулишича

На второй добавленной к первому тайму минуте полузащитник «дроздов» Матеус Перейра, среагировав на длинный вынос вратаря Сэма Джонстона, из глубины рванул в штрафную, опередил защитника хозяев Курта Зума и аккуратно перебросил вышедшего из ворот Эдуарда Менди.

Видео гола Матеуша Перейры с передачи вратаря Сэма Джонстона

А ещё через две минуты всё тот же Матеус Перейра ворвался в штрафную, качнул защитника и аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот.

Видео гола Матеуша Перейры в матче

На 63-й минуте защитник гостей Дарнелл Ферлонг забежал по флангу и сделал перевод в штрафную, где нападающий Каллум Робинсон подстроился и в касание вогнал мяч под перекладину.

Видео гола Каллума Робинсона

Ещё через пять минут Матеус Перейра выкатил мяч на линию штрафной, где нападающий Мбайе Дьян в касание пробил точно в дальний угол ворот.

Видео гола Мбайе Дьяна

Хозяева сократили отставание на 71-й минуте — Маркос Алонсо с левого края прострелил в штрафную, Тимо Вернер принял мяч и сделал передачу в центр на полузащитника Мэйсона Маунта, который поразил уже пустые ворота.

Видео гола Мэйсона Маунта

Окончательный счёт на 91-й минуте установили гости — дубль оформил Каллум Робинсон.

Видео седьмого гола в матче «Челси» — «Вест Бромвич»

«Челси» с 29-й минуты играл в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник Тьяго Силва.

Видео удаления Тьяго Силвы

Подопечные Томаса Тухеля в 30 матчах набрали 51 очко и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (21) — на предпоследнем, 19-м месте.

Один из самых влиятельных каналов о футболе и Англии в Telegram – «PRO Английский футбол». Канал, который объединил все самые важные новости, интересные факты, яркие фразы и занимательную статистику. Подпишись на английский футбол!