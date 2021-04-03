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«Челси» разгромно проиграл «Вест Бромвичу» в домашнем матче АПЛ

«Челси» разгромно проиграл «Вест Бромвичу» в домашнем матче АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся стартовый матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Счёт был открыт на 27-й минуте — защитник Маркос Алонсо со штрафного пробил поверх «стенки», мяч угодил в штангу и отскочил обратно в поле, где вингер хозяев Кристиан Пулишич оказался самым расторопным на добивании.

Видео гола Кристиана Пулишича

На второй добавленной к первому тайму минуте полузащитник «дроздов» Матеус Перейра, среагировав на длинный вынос вратаря Сэма Джонстона, из глубины рванул в штрафную, опередил защитника хозяев Курта Зума и аккуратно перебросил вышедшего из ворот Эдуарда Менди.

Видео гола Матеуша Перейры с передачи вратаря Сэма Джонстона

А ещё через две минуты всё тот же Матеус Перейра ворвался в штрафную, качнул защитника и аккуратно уложил мяч в нижний угол ворот.

Видео гола Матеуша Перейры в матче

На 63-й минуте защитник гостей Дарнелл Ферлонг забежал по флангу и сделал перевод в штрафную, где нападающий Каллум Робинсон подстроился и в касание вогнал мяч под перекладину.

Видео гола Каллума Робинсона

Ещё через пять минут Матеус Перейра выкатил мяч на линию штрафной, где нападающий Мбайе Дьян в касание пробил точно в дальний угол ворот.

Видео гола Мбайе Дьяна

Хозяева сократили отставание на 71-й минуте — Маркос Алонсо с левого края прострелил в штрафную, Тимо Вернер принял мяч и сделал передачу в центр на полузащитника Мэйсона Маунта, который поразил уже пустые ворота.

Видео гола Мэйсона Маунта

Окончательный счёт на 91-й минуте установили гости — дубль оформил Каллум Робинсон.

Видео седьмого гола в матче «Челси» — «Вест Бромвич»

«Челси» с 29-й минуты играл в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник Тьяго Силва.

Видео удаления Тьяго Силвы

Подопечные Томаса Тухеля в 30 матчах набрали 51 очко и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (21) — на предпоследнем, 19-м месте.

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Англия - Премьер-лига. 30-й тур
03 апреля 2021, суббота. 14:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 5
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
1:0 Пулишич – 27'   1:1 Перейра – 45+2'   1:2 Перейра – 45+4'   1:3 Робинсон – 63'   1:4 Дьян – 68'   2:4 Маунт – 71'   2:5 Робинсон – 90+1'
Удаления: Тьяго Силва – 29' / нет
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