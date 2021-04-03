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«Монако» разгромил «Метц», Головин провёл на поле 64 минуты

«Монако» разгромил «Метц», Головин провёл на поле 64 минуты
Футбол / Франция 0

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Метц». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На 50-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас, успешно реализовавший пенальти. Через 2 минуты нападающий Кевин Фолланд упрочил преимущество хозяев в счёте. На 77-й минуте форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер довёл счёт до разгромного. На 89-й минуте встречи Бен-Йеддер оформил дубль.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменён на 64-й минуте встречи.

«Монако» набрал 62 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Метц» (42) — на 9-м месте.

Франция - Лига 1. 31-й тур
03 апреля 2021, суббота. 14:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
4 : 0
Метц
Метц
1:0 Фабрегас – 50' (пен)   2:0 Фолланд – 52'   3:0 Бен-Йеддер – 77'   4:0 Бен-Йеддер – 89' (пен)
Удаления: нет / Бойе – 87'
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