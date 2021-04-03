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Нападающий «Вест Бромвича» ударом с лёта поразил ворота «Челси». Видео

Нападающий «Вест Бромвича» ударом с лёта поразил ворота «Челси». Видео
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит стартовый матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Вест Бромвич Альбион». Идёт 75-я минута встречи, счёт 4:2 в пользу гостей.

На 63-й минуте защитник гостей Дарнелл Ферлонг забежал по флангу и сделал перевод в штрафную, где нападающий Каллум Робинсон подстроился и в касание вогнал мяч под перекладину.

Видео гола Каллума Робинсона

«Челси» с 29-й минуты играет в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник Тьяго Силва.

Лондонский «Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (18) идёт на 19-м месте.

Матч первого круга завершился результативной ничьей — 3:3.

Голевая передача вратаря «Вест Бромвича» в матче с «Челси». Видео
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