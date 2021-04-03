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«Томь» в большинстве не смогла переиграть «Акрон»

«Томь» в большинстве не смогла переиграть «Акрон»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

3 апреля «Акрон» принимал на своём поле «Томь». Встреча 34-го тура Футбольной национальной лиги прошла на поле стадиона «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. В качестве ассистентов выступили Денис Березнов и Андрей Кужелев.

Уже на 19-й минуте защитник «Акрона» Никита Чичерин получил красную карточку. «Томь» играла в большинстве на протяжении длительного времени, но так и не смогла сломить сопротивление соперника. У хозяев жёлтые карточки получили Станислав Причиненко, Максим Майрович и Максим Жестоков. У гостей — Тенгиз Цикаридзе, Денис Давыдов и Антон Синяк.

«Томь» набрала 28 очков за 34 матча и занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Акрон» (36) – на 17-м.

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
03 апреля 2021, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 0
Томь
Томск
Удаления: Чичерин – 18' / нет
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