«Томь» в большинстве не смогла переиграть «Акрон»

3 апреля «Акрон» принимал на своём поле «Томь». Встреча 34-го тура Футбольной национальной лиги прошла на поле стадиона «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. В качестве ассистентов выступили Денис Березнов и Андрей Кужелев.



Уже на 19-й минуте защитник «Акрона» Никита Чичерин получил красную карточку. «Томь» играла в большинстве на протяжении длительного времени, но так и не смогла сломить сопротивление соперника. У хозяев жёлтые карточки получили Станислав Причиненко, Максим Майрович и Максим Жестоков. У гостей — Тенгиз Цикаридзе, Денис Давыдов и Антон Синяк.



«Томь» набрала 28 очков за 34 матча и занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Акрон» (36) – на 17-м.