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Томас Тухель прокомментировал разгромное поражение «Челси» в матче с «Вест Бромвичем»

Томас Тухель прокомментировал разгромное поражение «Челси» в матче с «Вест Бромвичем»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал разгромное поражение синих в матче 30-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (2:5).

«Играть 11 на 11 или 11 на 10 — это большая разница. Нет никакой необходимости пропускать пять мячей, когда вы — команда уровня „Челси“, но мы все вместе виноваты в этом. В том числе и я.

После удаления мы не смогли приспособиться к ситуации на поле. Это стало полной неожиданностью. Обычно мы достаточно уверенно играем в защите, но сегодня были небрежны и постоянно совершали большие ошибки. Нас жестоко наказали, и это трудно так быстро переварить.

Я видел не красную карточку, а две большие ошибки на нашей половине поля. Это не типично для нас, мы были будто заржавевшим металлом. Мы легко ошибались и были наказаны за это. Это полностью наша вина.

Я не предвидел то, что произошло во второй половине. Мы пытались обеспечить некоторую безопасность в обороне, изменив схему на игру с тремя центральными защитниками, но у наших ворот сегодня всё время было опасно. У нас было несколько моментов, чтобы вернуться в матч, но мы очень плохо защищались», — цитирует немецкого специалиста BBC.

Видео победного гола «Вест Бромвича» в матче с «Челси»

Подопечные Томаса Тухеля в 30 матчах набрали 51 очко и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (21) — на предпоследнем, 19-м месте.

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