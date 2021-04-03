«Енисей» вырвал в гостях ничью у «Велеса»

3 апреля «Велес» принимал «Енисей» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на поле стадиона «Авангард» в Домодедово. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым из Саранска. В качестве его ассистентов выступили Игорь Князев и Варанцо Петросян. Встреча завершилась со счётом 1:1.



На 72-й минуте «Велес» получил право на пенальти. К мячу подошёл полузащитник Артур Галоян и уверенно реализовал свой шанс. На 78-й минуте 11-метровый удар был поставлен в ворота «Велеса». Защитник «Енисея» Валерий Кичин был точен.



«Енисей» за 34 матча набрал 47 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Велес» (55) – поднялся на седьмое место.