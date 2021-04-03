«Енисей» вырвал в гостях ничью у «Велеса»
3 апреля «Велес» принимал «Енисей» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на поле стадиона «Авангард» в Домодедово. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым из Саранска. В качестве его ассистентов выступили Игорь Князев и Варанцо Петросян. Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 72-й минуте «Велес» получил право на пенальти. К мячу подошёл полузащитник Артур Галоян и уверенно реализовал свой шанс. На 78-й минуте 11-метровый удар был поставлен в ворота «Велеса». Защитник «Енисея» Валерий Кичин был точен.
«Енисей» за 34 матча набрал 47 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Велес» (55) – поднялся на седьмое место.
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
17:16
-
17:01
-
16:58
-
16:58
-
16:54
-
16:50
-
16:45
-
16:42
-
16:30
-
16:26
-
16:16
-
16:11
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:27
-
15:27
-
15:16
-
15:14
-
15:07
-
15:05
-
15:02
-
14:54
-
14:43
-
14:39
-
14:14
-
14:02
-
13:49
-
13:32
-
13:30
-
13:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам