Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Енисей» вырвал в гостях ничью у «Велеса»

«Енисей» вырвал в гостях ничью у «Велеса»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

3 апреля «Велес» принимал «Енисей» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на поле стадиона «Авангард» в Домодедово. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым из Саранска. В качестве его ассистентов выступили Игорь Князев и Варанцо Петросян. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 72-й минуте «Велес» получил право на пенальти. К мячу подошёл полузащитник Артур Галоян и уверенно реализовал свой шанс. На 78-й минуте 11-метровый удар был поставлен в ворота «Велеса». Защитник «Енисея» Валерий Кичин был точен.

«Енисей» за 34 матча набрал 47 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Велес» (55) – поднялся на седьмое место.

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
03 апреля 2021, суббота. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 1
Енисей
Красноярск
1:0 Галоян – 72' (пен)   1:1 Кичин – 78' (пен)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021