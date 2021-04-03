Главный тренер «Ротора» прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).
«Изначально мы действовали достаточно строго и организованно в обороне. В матчах такого уровня очень многое определяют эпизоды. В каждом эпизоде необходимо дорабатывать до конца. Если недорабатываешь, то последствия могут быть достаточно серьезными. Второй тайм начали немного по-другому, перестроились. Активно действовали впереди. Я считаю, что нужно было ещё увереннее действовать в фазе завершения. Нужно было бить по воротам, а не пытаться разыграть. К футболистам по самоотдаче претензий нет.
Разница между первым и вторым таймами была в том, что мы более агрессивно начали прессинговать на половине соперника. Это дало свои плоды. В первом тайме мы садились чуть ниже, выстраивались в две линии, приходилось больше работать в обороне.
Что касается замен, то Песегов вышел нормально, Муллин имел два момента, Арабидзе вышел тоже достаточно активно», — передаёт слова Биджиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 3 апреля 2021
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