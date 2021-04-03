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Хасанби Биджиев: «Ротор» не консультировался с Юрием Сёминым

Хасанби Биджиев: «Ротор» не консультировался с Юрием Сёминым
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев рассказал, консультировался ли клуб с Юрием Сёминым перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).

«Консультировался ли мы с Юрием Сёминым? Нет, не обращались. Команду «Локомотив» в нашем штабе знают достаточно хорошо. Подготовка шла исходя из этого», — передаёт слова Биджиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 22 марта Андрей Сёмин, сын бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, вошёл в тренерский штаб «Ротора».

«Локомотив» в 24 матчах набрал 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) остался на 13-м месте. Лидирует «Зенит», который в 23 матчах набрал 48 очков.

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