Хасанби Биджиев: «Ротор» не консультировался с Юрием Сёминым
Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев рассказал, консультировался ли клуб с Юрием Сёминым перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).
«Консультировался ли мы с Юрием Сёминым? Нет, не обращались. Команду «Локомотив» в нашем штабе знают достаточно хорошо. Подготовка шла исходя из этого», — передаёт слова Биджиева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, 22 марта Андрей Сёмин, сын бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, вошёл в тренерский штаб «Ротора».
«Локомотив» в 24 матчах набрал 43 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) остался на 13-м месте. Лидирует «Зенит», который в 23 матчах набрал 48 очков.
Главный тренер «Ротора» прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом»
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
17:16
-
17:01
-
16:58
-
16:58
-
16:54
-
16:50
-
16:45
-
16:42
-
16:30
-
16:26
-
16:16
-
16:11
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:27
-
15:27
-
15:16
-
15:14
-
15:07
-
15:05
-
15:02
-
14:54
-
14:43
-
14:39
-
14:14
-
14:02
-
13:49
-
13:32
-
13:30
-
13:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам