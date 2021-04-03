Неймар — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Лиллем»

Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и «Лилля» на матч 31-го тура французской Лиги 1. Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар начнёт матч с первых минут. Начало встречи — в 19:00 мск.

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Диалло, Дагба, Паредес, Гуйе, Мбаппе, Неймар, Кин.

«Лилль»: Меньян, Джало, Ботман, Фонте, Рейнилдо, Бамба, Санчеш, Андре, Сумаре, Давид, Иконе.

Напомним, Неймар в феврале получил травму и пропустил девять матчей команды во всех турнирах. Бразильский нападающий вернулся на поле в матче 32-го тура Лиги 1 с «Лионом» (4:2), выйдя на замену.

«Пари Сен-Жермен» в 30 матчах набрал 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лилль» (63) находится на втором месте.