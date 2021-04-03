Робинсон — первый игрок в истории АПЛ, оформивший два дубля за сезон в матчах с «Челси»

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.



Нападающий «Вест Бромвича» Каллум Робинсон стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, который оформил дубль в двух матчах с «Челси» в течение одного сезона, сообщает Opta Sport.

Видео второго гола Каллума Робинсона в матче 30-го тура АПЛ сезона-2020/2021 с «Челси»

В матче первого круга 26-летний англичанин уже к 25-й минуте оформил дубль, однако тогда его усилий команде не хватило для победы: матч завершился вничью — 3:3. В сегодняшнем матче Робинсон появился на поле на 37-й минуте, заменив травмированного Бранислава Ивановича.

Интересно, что в нынешнем сезоне АПЛ Каллум Робинсон забивал исключительно в ворота «Челси».