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Красивая комбинация футболистов «Лидса», завершившаяся голом в матче с «Шеффилдом». Видео

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» проходит матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Идёт 28-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 12-й минуте — вингер «павлинов» Рафинья получил мяч на правом фланге, вошёл в штрафную, легко убежал от защитника и прострелил вдоль ворот вне досягаемости вратаря «клинков» Аарона Ремсдейла, оставив Джеку Харрисону простую задачу — подставить ногу и переправить мяч в пустые ворота.

Видео красивой комбинации футболистов «Лидса», завершившейся голом Джека Харрисона

Это седьмой гол 24-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ.

«Лидс Юнайтед» в 29 матчах набрал 39 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (14) — на последнем, 20-м месте.