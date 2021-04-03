Красивая комбинация футболистов «Лидса», завершившаяся голом в матче с «Шеффилдом». Видео

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» проходит матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Идёт 28-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт на 12-й минуте — вингер «павлинов» Рафинья получил мяч на правом фланге, вошёл в штрафную, легко убежал от защитника и прострелил вдоль ворот вне досягаемости вратаря «клинков» Аарона Ремсдейла, оставив Джеку Харрисону простую задачу — подставить ногу и переправить мяч в пустые ворота.
Видео красивой комбинации футболистов «Лидса», завершившейся голом Джека Харрисона
Это седьмой гол 24-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ.
«Лидс Юнайтед» в 29 матчах набрал 39 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (14) — на последнем, 20-м месте.
- 3 апреля 2021
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