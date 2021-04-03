Канделаки: трансляция матча Словакия — Россия могла сорваться из-за жадности посредника

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в своём телеграм-канале рассказала, что за час до трансляции матча Словакия – Россия не знала, будет ли игра показана в бесплатном эфире.

«Присаживайтесь поудобнее. Сейчас я предельно откровенно и по пунктам расскажу, почему орудия информационной войны вдруг развернулись в мою сторону и в сторону «Матч ТВ». Обещаю, будет более чем увлекательно.

Итак, Петра Владимировича Макаренко — владельца компании «Телеспорт» и перекупщика прав на трансляции спортивных событий — бомбит. Я бы не делилась подробностями, и история о матче Словакия — Россия сразу попала бы в архив, но господин Макаренко разве что лично не попросил меня раскрыть все карты.

Компания «Телеспорт» покупает спортивные ивенты и «продаёт» их телеканалам, получая взамен спортивный инвентарь: слоты для рекламы, которые, в свою очередь, продаёт в три конца. Почему и как возникла эта система, я не знаю. Пётр объяснял мне это просто. Он в деле с 1994 года: покупает, продаёт спортивные события, телевизионную рекламу и именует себя лидером рынка. В узких кругах Пётр называет себя практически самым близким другом Виталия Мутко, объясняя свою всесильность и этим фактом.

Мы на «Матч ТВ», как корпоративные менеджеры, такой «схемы» максимально избегаем, потому что а) сами умеем, любим и хотим продавать спорт и б) считаем, что задирать цены на рекламу (вести себя нерыночным образом) просто некрасиво. Ну и непрозрачность – не наш путь, отчетность «Матч ТВ» перепроверяют регулярно, и эффективность — один из главных KPI моей команды.

В итоге коса жадности и вседозволенности «Телеспорта» нашла на камень Российского футбольного союза. РФС справедливо воспротивился очередной продаже рекламы с их же пулом спонсоров им же в режиме +300%. Менеджеры Александра Валерьевича Дюкова тоже настроены на максимальную прозрачность и эффективность и не готовы мириться с правилами из 90-х.

Оцените драматизм ситуации: за час до трансляции игры сборной я не была уверена в том, что матч, который ждали миллионы болельщиков, будет показан в бесплатном эфире, по-сути, из-за жадности одного посредника. Пётр отказывался снять рекламу, не подтвержденную РФС, таким образом ставя ультиматум «Матч ТВ». И делал это всё на основании несуществующих договорённостей с самой федерацией. А поставив эту рекламу, потом выкручивал бы руки, заставляя заплатить постфактум. В итоге рекламу эту он все-таки снял, понимая, какую реакцию болельщиков он получит. А к отпору Пётр Владимирович не привык, потому что телеканалы десятилетиями идут на его условия и не спорят с логикой великого комбинатора, выдающего себя за спасителя российского спорта. Так выглядит лишь один из маленьких эпизодов, который привел к этой информационной атаке. Поэтому я, в силу должности и своей позиции, оказалась помехой для людей, зарабатывающих на российском спорте.

А зарабатывают на нем давно. Ещё с 94-го года, как вы понимаете. Кто-то заработал на допинге, кто-то на правах, кто-то на безумных агентских комиссиях и откатах. И весь этот бардак в целом привел к тому, что мы живем сейчас в нейтральном статусе. Мне очень жаль, что российским спортом так беспардонно торгуют. А как только ты пытаешься что-то изменить, тут же включают машину чёрной заказухи и показывают тебе твоё место. В моей карьере это не первый раз, поэтому скажу честно и на всю страну: я не боюсь.

За каждый рубль, который заработал «Матч ТВ», я могу отчитаться. За каждого комментатора, ведущего, которого пригласили, отстранили, — я могу отчитаться. И вообще у нас прекрасная прозрачная отчетность, которой в случае необходимости мы легко поделимся. Поделится ли такой отчетностью «Телеспорт» — большой вопрос. Знаю, что несколько раз компания просто брала в долг у моего хорошего знакомого, чтобы оплатить текущие контракты. Знаю, что у компании большие долги и масса заложенных активов. И об отрицательном финансовом результате при таких вот «шедевральных» продажах тоже знаю. Много чего знаю и слышу.

А теперь внимание, вопрос! Если возникнет необходимость нам всем открыто поделиться данными о реальном положении дел, кто останется в тупике? Что-то мне подсказывает, что это буду не я. Мне-то скрывать нечего. На заказуху я всегда буду отвечать лично, охрану брать не планирую и запугать меня не получится», – написала Канделаки.