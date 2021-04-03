Дубль Мурьеля принёс «Аталанте» победу над «Удинезе», Миранчук вышел на 86-й минуте

В матче 29-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 3:2.

На 19-й минуте счёт открыл форвард бергамасков Луис Мурьель, ему ассистировал Маттео Пессина. На 43-й минуте Мурьель оформил дубль, голевую передачу отдал Руслан Малиновский. В конце первого тайма Роберто Перейра отыграл один мяч, ему ассистировал Науэль Молина.

Во втором тайме Дуван Сапата после передачи Малиновского забил третий гол «Аталанты». На 71-й минуте Йенс Ларсен забил второй гол «Удинезе».

Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле на 86-й минуте.

«Аталанта» набрала 58 очков и вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (33) занимает 12-е место.