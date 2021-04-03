Дубль Мурьеля принёс «Аталанте» победу над «Удинезе», Миранчук вышел на 86-й минуте
В матче 29-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 3:2.
На 19-й минуте счёт открыл форвард бергамасков Луис Мурьель, ему ассистировал Маттео Пессина. На 43-й минуте Мурьель оформил дубль, голевую передачу отдал Руслан Малиновский. В конце первого тайма Роберто Перейра отыграл один мяч, ему ассистировал Науэль Молина.
Во втором тайме Дуван Сапата после передачи Малиновского забил третий гол «Аталанты». На 71-й минуте Йенс Ларсен забил второй гол «Удинезе».
Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле на 86-й минуте.
«Аталанта» набрала 58 очков и вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (33) занимает 12-е место.
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
18:43
-
18:39
-
18:37
-
18:34
-
18:23
-
18:23
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:53
-
17:51
-
17:51
-
17:44
-
17:33
-
17:29
-
17:25
-
17:16
-
17:01
-
16:58
-
16:58
-
16:54
-
16:50
-
16:45
-
16:42
-
16:30
-
16:26
-
16:16
-
16:11
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:35
-
15:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам