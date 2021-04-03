«Арсенал» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 3 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ассистенты — Константин Хатцидакис и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Андре Марринер.



Лондонский «Арсенал» в 29 матчах набрал 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Мерсисайдцы (46) идут на седьмом месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (71).



В первом круге турнира «Ливерпуль» обыграл «канониров» со счётом 3:1. Встреча состоялась 28 сентября 2020 года.

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