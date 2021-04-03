«Арсенал» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
Сегодня, 3 апреля, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ассистенты — Константин Хатцидакис и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Андре Марринер.
Лондонский «Арсенал» в 29 матчах набрал 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Мерсисайдцы (46) идут на седьмом месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (71).
В первом круге турнира «Ливерпуль» обыграл «канониров» со счётом 3:1. Встреча состоялась 28 сентября 2020 года.
«Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Англии
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
20:13
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:49
-
19:46
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:27
-
19:16
-
19:09
-
19:07
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:43
-
18:39
-
18:37
-
18:34
-
18:23
-
18:23
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:53
-
17:51
-
17:51
-
17:44
-
17:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам