«Спартак-2» в гостях обыграл «Чайку»
3 апреля «Чайка» принимала «Спартак-2» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на «Центральном стадионе имени Чайки» в Песчанокопском. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым из Воронежа. В качестве его ассистентов выступили Максим Ковалев и Кирилл Большаков. Встреча завершилась победой гостей со счётом 0:2.
Оба гола спартаковцы забили в первом тайме: на 6-й минуте Михаил Игнатов открыл счёт в матче, а на 30-й полузащитник оформил дубль. На 35-й минуте красно-белые могли увеличить преимущество, но Педро Роша не реализовал пенальти.
«Спартак-2» за 34 матча набрал 40 очков и теперь занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чайка» (46) – на 13-м месте.
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
18:43
-
18:39
-
18:37
-
18:34
-
18:23
-
18:23
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:53
-
17:51
-
17:51
-
17:44
-
17:33
-
17:29
-
17:25
-
17:16
-
17:01
-
16:58
-
16:58
-
16:54
-
16:50
-
16:45
-
16:42
-
16:30
-
16:26
-
16:16
-
16:11
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:35
-
15:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам