«Спартак-2» в гостях обыграл «Чайку»

3 апреля «Чайка» принимала «Спартак-2» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на «Центральном стадионе имени Чайки» в Песчанокопском. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым из Воронежа. В качестве его ассистентов выступили Максим Ковалев и Кирилл Большаков. Встреча завершилась победой гостей со счётом 0:2.



Оба гола спартаковцы забили в первом тайме: на 6-й минуте Михаил Игнатов открыл счёт в матче, а на 30-й полузащитник оформил дубль. На 35-й минуте красно-белые могли увеличить преимущество, но Педро Роша не реализовал пенальти.



«Спартак-2» за 34 матча набрал 40 очков и теперь занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чайка» (46) – на 13-м месте.