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«Спартак-2» в гостях обыграл «Чайку»

«Спартак-2» в гостях обыграл «Чайку»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

3 апреля «Чайка» принимала «Спартак-2» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на «Центральном стадионе имени Чайки» в Песчанокопском. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым из Воронежа. В качестве его ассистентов выступили Максим Ковалев и Кирилл Большаков. Встреча завершилась победой гостей со счётом 0:2.

Оба гола спартаковцы забили в первом тайме: на 6-й минуте Михаил Игнатов открыл счёт в матче, а на 30-й полузащитник оформил дубль. На 35-й минуте красно-белые могли увеличить преимущество, но Педро Роша не реализовал пенальти.

«Спартак-2» за 34 матча набрал 40 очков и теперь занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чайка» (46) – на 13-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
03 апреля 2021, суббота. 16:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 2
Спартак-2
Москва
0:1 Игнатов – 6'   0:2 Игнатов – 30'
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