«Факел» и «Нефтехимик» поделили очки в Воронеже. У хозяев прервалась серия из семи побед

3 апреля «Факел» принимал «Нефтехимик» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Анатолием Жабченко из Краснодара. В качестве его ассистентов выступили Ринат Деушев и Артём Перов. Встреча завершилась вничью – 1:1.



Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме: на 33-й минуте Андрей Разборов вывел воронежцев вперёд, а спустя три минуты Александр Юшин сравнял счёт в матче. С 82-й минуте гости играли в меньшинстве: за две жёлтые карточки был удалён полузащитник Илья Петров.



«Факел» после 34 матчей с 50 очками и занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нефтехимик» (55) – на восьмом месте.