«Ахмат» в гостях разгромил «Краснодар» со счётом 5:0

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» проиграл «Ахмату». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:0.
На 5-й минуте Евгений Харин открыл счёт. Мирослав Богосавац с левого фланга вырезал шикарный кросс на дальний угол вратарской, откуда Харин ударом в касание направил мяч в ворота, поймав Матвея Сафонова на противоходе. На 49-й минуте Андрей Семёнов забил второй гол. Исмаэл Силва со стандартного положения выполнил подачу к линии вратарской, откуда Семёнов без прыжка головой вколотил мяч в сетку ворот.
Спустя две минуты Исмаэл здорово сработал в отборе, далее сделал передачу низом к штрафной, которую подхватил Бернард Бериша, на скорости обыграл вратаря и закатил мяч в ворота. На 68-й минуте Бериша оформил дубль. Вышли гости в очередную острую контратаку, в которой Ладислав Альмаси получил передачу на ход, а уже пас на дальнюю штангу замкнул Бериша, в падении переправивший мяч в угол ворот. В добавленное время мяч от Алексея Ионова залетел в ворота «Краснодара».
«Ахмат» набрал 32 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (34) располагается на 10-м месте.
- 3 апреля 2021
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