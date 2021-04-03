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«Ахмат» в гостях разгромил «Краснодар» со счётом 5:0

«Ахмат» в гостях разгромил «Краснодар» со счётом 5:0
Футбол / РПЛ 0
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В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» проиграл «Ахмату». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:0.

На 5-й минуте Евгений Харин открыл счёт. Мирослав Богосавац с левого фланга вырезал шикарный кросс на дальний угол вратарской, откуда Харин ударом в касание направил мяч в ворота, поймав Матвея Сафонова на противоходе. На 49-й минуте Андрей Семёнов забил второй гол. Исмаэл Силва со стандартного положения выполнил подачу к линии вратарской, откуда Семёнов без прыжка головой вколотил мяч в сетку ворот.

Спустя две минуты Исмаэл здорово сработал в отборе, далее сделал передачу низом к штрафной, которую подхватил Бернард Бериша, на скорости обыграл вратаря и закатил мяч в ворота. На 68-й минуте Бериша оформил дубль. Вышли гости в очередную острую контратаку, в которой Ладислав Альмаси получил передачу на ход, а уже пас на дальнюю штангу замкнул Бериша, в падении переправивший мяч в угол ворот. В добавленное время мяч от Алексея Ионова залетел в ворота «Краснодара».

«Ахмат» набрал 32 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (34) располагается на 10-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
03 апреля 2021, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 5
Ахмат
Грозный
0:1 Харин – 5'   0:2 Семёнов – 49'   0:3 Бериша – 51'   0:4 Бериша – 68'   0:5 Ионов – 90+3' (автогол)
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