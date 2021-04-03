Рыбчинский лёг за стенкой, Гильерме прозвали «Маринатор». Лучшие фото победы «Локомотива»

3 апреля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» уверенно обыграл местный «Ротор». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-зелёных.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча.
«Хочу поздравить команду с победой, поблагодарить болельщиков за поддержку. Волгоград — это футбольный город. Я первый раз здесь. Мне понравилось всё, кроме поля, которое находится в плохом состоянии. Ещё одна победа, шестая подряд. Забрали три очка. Сейчас возвращаемся в Сочи и будем готовиться к кубковой игре», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Лучшие кадры с матча «Ротор» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 3 апреля 2021
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