«Лестер» — «Манчестер Сити»: Агуэро, Жезус, Де Брёйне — в старте. Зинченко — вне заявки

Стали известны стартовые составы «Лестер Сити» и «Манчестер Сити» на матч 30-го тура АПЛ. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Амарти, Фофана, Эванс, Олбрайтон, Тилеманс, Перес, Ндиди, Варди, Ихеаначо.
Запасные: Уорд, Дэйли-Кэмпбелл, Томас, Рикарду, Чодури, Прат, Мэддисон, Менди, Суэнчиттхавон.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Диаш, Б. Менди, Родриго Эрнандес, Фернандиньо, Де Брёйне, Жезус, Агуэро.
Запасные: Карсон, Аке, Канселу, Стоунс, Гюндоган, Фоден, Б. Силва, Ферран Торрес, Стерлинг.
«Лисы» в 29 матчах набрали 56 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (71) — на первом месте.
В первом круге турнира подопечные Хосепа Гвардиолы разгромно уступили «Лестеру» со счётом 2:5. Встреча состоялась 27 сентября 2020 года.
- 3 апреля 2021
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