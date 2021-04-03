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«Айнтрахт» вырвал победу у дортмундской «Боруссии»

«Айнтрахт» вырвал победу у дортмундской «Боруссии»
Футбол / Германия 0

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 1:2.

На 11-й минуте счёт открыл «Айнтрахт», после того, как защитник хозяев Нико Шульц отправил мяч в собственные ворота. На 44-й минуте защитник «Боруссии» Матс Хуммельс сравнял счёт. В концовке встречи победный гол забил Андре Силва, ему ассистировал Филип Костич.

«Боруссия», набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (50) находится на четвёртом месте.

Результаты других матчей Бундеслиги:

«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 2:1

«Байер» — «Шальке» — 2:1

«Вольфсбург» — «Кёльн» — 1:0

«Майнц» — «Арминия» — 1:1

Германия - Бундеслига. 27-й тур
03 апреля 2021, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 Шульц – 11' (автогол)   1:1 Хуммельс – 44'   1:2 Силва – 87'
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