«Айнтрахт» вырвал победу у дортмундской «Боруссии»
В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 1:2.
На 11-й минуте счёт открыл «Айнтрахт», после того, как защитник хозяев Нико Шульц отправил мяч в собственные ворота. На 44-й минуте защитник «Боруссии» Матс Хуммельс сравнял счёт. В концовке встречи победный гол забил Андре Силва, ему ассистировал Филип Костич.
«Боруссия», набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (50) находится на четвёртом месте.
Результаты других матчей Бундеслиги:
«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 2:1
«Байер» — «Шальке» — 2:1
«Вольфсбург» — «Кёльн» — 1:0
«Майнц» — «Арминия» — 1:1
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