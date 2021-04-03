«Айнтрахт» вырвал победу у дортмундской «Боруссии»

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Ахмату». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 1:2.

На 11-й минуте счёт открыл «Айнтрахт», после того, как защитник хозяев Нико Шульц отправил мяч в собственные ворота. На 44-й минуте защитник «Боруссии» Матс Хуммельс сравнял счёт. В концовке встречи победный гол забил Андре Силва, ему ассистировал Филип Костич.

«Боруссия», набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» (50) находится на четвёртом месте.

Результаты других матчей Бундеслиги:

«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 2:1

«Байер» — «Шальке» — 2:1

«Вольфсбург» — «Кёльн» — 1:0

«Майнц» — «Арминия» — 1:1