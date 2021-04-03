«Лидс» второй раз в сезоне обыграл «Шеффилд Юнайтед»

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 12-й минуте — вингер «павлинов» Рафинья получил мяч на правом фланге, вошёл в штрафную, легко убежал от защитника и прострелил вдоль ворот вне досягаемости вратаря «клинков» Аарона Ремсдейла, оставив Джеку Харрисону простую задачу — подставить ногу и переправить мяч в пустые ворота.
На второй добавленной к первому тайму минуте защитник «клинков» Бен Осборн, находясь в одиночестве у левого края вратарской «Лидса», получил мяч от Оливера Макбарни и, резко пробив по воротам, сравнял счёт.
Победу «Лидсу» принёс автогол гостей — уже знакомый нам Джек Харрисон обработал мяч на левом фланге, прошёл к линии штрафной и прострелил во вратарскую. Защитник «Шеффилда» Фил Джагелка пытался прервать эту передачу, не дав ей дойти до Патрика Бэмфорда, но срезал мяч в свои ворота.
Подопечные Марсело Бьельсы в 30 матчах набрали 42 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (14) — на последнем 20-м месте.
27 сентября 2020 года, в матче 3-го тура АПЛ сезона-2020/2021, «Лидс» обыграл «клинков» со счётом 1:0.
- 3 апреля 2021
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