«Спартак» пошутил о разгроме «Краснодара» после матча с «Ахматом»

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» после матча «Краснодар» — «Ахмат» (0:5) пошутила о разгроме команды Мурада Мусаева.

После встречи краснодарцы в «Твиттере» опубликовали видео с разминки с подписью «Через 10 минут начнём». «Вряд ли снова проиграете в 5 мячей. Удачи!» — прокомментировали красно-белые.

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» проиграл «Ахмату». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:0. На 5-й минуте Евгений Харин открыл счёт. Мирослав Богосавац с левого фланга вырезал шикарный кросс на дальний угол вратарской, откуда Харин ударом в касание направил мяч в ворота, поймав Матвея Сафонова на противоходе. На 49-й минуте Андрей Семёнов забил второй гол.



Спустя две минуты Исмаэл здорово сработал в отборе, далее сделал передачу низом к штрафной, которую подхватил Бернард Бериша, на скорости обыграл вратаря и закатил мяч в ворота. На 68-й минуте Бериша оформил дубль. В добавленное время мяч от Алексея Ионова залетел в ворота «Краснодара».