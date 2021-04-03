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«Возможно, проблемы в головах». Мусаев прокомментировал разгром «Краснодара»

«Возможно, проблемы в головах». Мусаев прокомментировал разгром «Краснодара»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разгромное поражение в матче с «Ахматом» (0:5).

«Это происходит уже не первый матч. Есть проблемы, которые связаны с психологией, с тем, что нет командного духа, командного единения. От этого получается, что в простых ситуациях пропускаем мячи и усложняем с первых минут себе жизнь. Это проблема. Это в первую очередь проблема тренера, я за это отвечаю. Соперник сегодня был, наверное, лучше во всех компонентах.

Возможно, что проблемы в головах. Уровень нашего мастерства достаточно высок. Что касается соперника, то мы увидели то, что ожидали увидеть. Вопрос — почему мы это не делаем. Конечно, вопрос в голове и в том, что происходит внутри команды. Игроки выглядели заведёнными после матча? После таких игр эмоции должны оставаться на поле, чтобы такие результаты не происходили. После игры зачем размахивать кулаками… Надо было эмоции с первых минут оставлять на поле», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

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