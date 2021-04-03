Эдуардо: Эдегор мог бы попасть во многие команды «Арсенала» из прошлого

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Хорватии Эдуардо да Силва рассказал о своём любимом партнёре за время выступления в стане «канониров».



«Такое чувство, что я только вчера покинул „Арсенал“. Я помню все великие моменты, которые произошли со мной в Лондоне. Команда „Арсенал“, в которой я играл, играла в красивый футбол. Я скучаю по тому времени.



Я был большим поклонником Сеска Фабрегаса. В то время он показывал невероятный футбол и в матчах, и на тренировках. Он просто не мог потерять мяч. Каждый пас доходил до адресата, каждый удар был хорош, он совершал огромное количество передач. Фабрегас — лучший игрок, с которым я играл.



Мартин Эдегор очень талантлив. Любой игрок в прошлом или настоящем хотел бы играть с таким игроком, как он. Он мог бы попасть во многие команды „Арсенала“ из прошлого», — приводит слова натурализованного хорвата Sky Sports.

Эдуардо известен по выступлениям за «Шахтёр», загребское «Динамо» и лондонский «Арсенал». В составе донецкого клуба он четырежды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка и три Суперкубка Украины, а в Хорватии по три раза выигрывал чемпионат и Кубок страны.



Эдегор перешёл из мадридского «Реала» в лондонский «Арсенал» на правах аренды в январе 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 8 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол.



Сеск Фабрегас является воспитанником «Барселоны». За свою карьеру он выступал за «Арсенал» и «Челси». Сейчас испанец выступает за «Монако».



После 29 матчей чемпионата Англии «Арсенал» с 42 очками занимает девятое место в таблице. «Канониры» отстают от идущего в еврокубковой зоне «Вест Хэм Юнайтед» на семь очков.