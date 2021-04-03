Мусаев: нормально отношусь к тому, что в СМИ вновь наверняка появится фамилия Гончаренко

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после разгромного поражения в матче с «Ахматом» (0:5) прокомментировал слухи о назначении в краснодарскую команду Виктора Гончаренко.
«Как отношусь к тому, что в прессе наверняка вновь появится фамилия Гончаренко? Нормально отношусь. Это нормальные вещи. Когда нет результата, первый, кто должен отвечать за это, — тренер. Как эти разговоры не будут идти, если мы проигрываем крупно и находимся на таком месте? Об этих вопросах я в первую очередь должен поговорить с руководством. Больше мне вам нечего сказать. Есть ли мысль, как перебороть ситуацию? Это очень сложно будет сделать», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» проиграл «Ахмату». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:0.
- 3 апреля 2021
-
20:13
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:49
-
19:46
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:27
-
19:16
-
19:09
-
19:07
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:43
-
18:39
-
18:37
-
18:34
-
18:23
-
18:23
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:53
-
17:51
-
17:51
-
17:44
-
17:33