Талалаев — о разгроме «Краснодара»: думаю, счёт абсолютно заслуженный

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победную встречу с «Краснодаром» (5:0).

«Сложно ожидать, что ты можешь с таким счётом обыграть такую команду, как «Краснодар». В первом тайме мы показали очень хороший прессинг и по итогам матча реализовали много созданных моментов. Каждый игрок внёс свою лепту в эту победу. Наверно, во втором тайме команда забила все те мячи, которые не забила в прошлых матчах. Я рад, что забивают нападающие в каждой игре, потому что нам этого не хватало. Хотелось бы отметить, что в чемпионате мало команд, которые продолжают играть и бороться при счёте 0:2, 0:3. «Краснодар» не закрылся, пытался создавать моменты до финального свистка.



Работа всегда оценивается результатом. Можно говорить, что ты хорошо работаешь, а потом игра никак не идёт. Мы провели неплохую работу зимой, но в стартовых матчах у нас просто не залетало. Не хватало везения и мастерства. Сейчас мы сыграли второй матч за весну без удаления и пенальти в наши ворота. Думаю, что сегодня счёт абсолютно заслуженный. Я рад за наших ребят, потому что было сложно продолжать упорно работать без результата. Думаю, что такие матчи становятся большим шагом к дальнейшему развитию», – передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Напомним, что в 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Ахмат» в гостях разгромил «Краснодар» со счётом 5:0.



После 24 матчей грозненцы с 32 очками занимают 11-е место, краснодарцы (34) располагаются строчкой выше.