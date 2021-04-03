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Мусаев объяснил, почему Сафонов вышел на матч с «Ахматом» с капитанской повязкой

Мусаев объяснил, почему Сафонов вышел на матч с «Ахматом» с капитанской повязкой
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему решил назначить голкипера Матвея Сафонова капитаном команды в матче с «Ахматом» (0:5).

«У Матвея Сафонова есть все качества, чтобы быть капитаном. Мы хотели сделать это летом, с наступлением нового сезона, но решили, что будет правильно, если он начнёт приобретать этот опыт уже сейчас», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В нынешнем сезоне Сафонов уже трижды выводил «Краснодар» на поле в качестве капитана. Матвей не играл за главную команду краснодарцев с декабря.

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» проиграл «Ахмату». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:0.

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