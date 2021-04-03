Сафонов: ещё на сборах сказал, что у меня подписан новый контракт. Все слухи — неправда

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал слухи о том, что он не играл за главную команду из-за отказа подписать новый контракт с клубом.

«Я рад вернуться на поле, но хотелось начать возвращение с победы. Получилась, мягко говоря, неудачная игра. Сейчас я в процессе набора формы, но я уже готов играть. Сейчас такой период, когда нужно что-то менять. Наверно, с этим связана и моя капитанская повязка в сегодняшнем матче.



Для нас сезон ещё не завершён, мы будем пытаться в каждом матче добыть три очка. Мы играем для болельщиков. Хочется, чтобы они возвращались к нам на стадион и продолжали болеть. Согласен, что начали вторую часть сезона ужасно, но мы будем делать всё для того, чтобы это исправить.



Я ещё на сборах давал интервью и сказал, что у меня подписан новый контракт, с этим нет никаких проблем. Если бы люди были внимательнее, я думаю, у них бы не возникало вопросов. Все слухи — неправда, у меня нет проблем с руководством», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.