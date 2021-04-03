Сайманов: Хвича возвращался 9 часов, сказал Слуцкому, что устал. Но решил матч с «Сочи»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, почему полузащитник Хвича Кварацхелия начал матч с «Сочи» в запасе.



«С «Сочи» была боевая игра, соперник – очень хорошая команда, поэтому рад, что удалось добиться победы. Хвича Кварацхелия в очередной раз показал свой уровень. Лига чемпионов рядом? Дай бог! Конечно, попасть туда реально, почему нет? В календаре разницы нет, надо выигрывать – иногда ведь теряют очки в неожиданных местах. Сегодня играли хорошо, мне понравилось!



Хвича возвращался в Казань девять часов, был очень уставшим – поэтому не мог играть весь матч. Перед игрой с «Сочи» честно сказал Слуцкому, что очень устал. Он не спал, был изнемождённый, но решил матч с «Сочи», – сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.