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Сайманов: Хвича возвращался 9 часов, сказал Слуцкому, что устал. Но решил матч с «Сочи»

Сайманов: Хвича возвращался 9 часов, сказал Слуцкому, что устал. Но решил матч с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, почему полузащитник Хвича Кварацхелия начал матч с «Сочи» в запасе.

«С «Сочи» была боевая игра, соперник – очень хорошая команда, поэтому рад, что удалось добиться победы. Хвича Кварацхелия в очередной раз показал свой уровень. Лига чемпионов рядом? Дай бог! Конечно, попасть туда реально, почему нет? В календаре разницы нет, надо выигрывать – иногда ведь теряют очки в неожиданных местах. Сегодня играли хорошо, мне понравилось!

Хвича возвращался в Казань девять часов, был очень уставшим – поэтому не мог играть весь матч. Перед игрой с «Сочи» честно сказал Слуцкому, что очень устал. Он не спал, был изнемождённый, но решил матч с «Сочи», – сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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