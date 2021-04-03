Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» дома проиграл «Лиллю», Неймара удалили на 90-й минуте

«ПСЖ» дома проиграл «Лиллю», Неймара удалили на 90-й минуте
Футбол / Франция 0

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» проиграл «Лиллю». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 0:1.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий Джонатан Дэвид, ему ассистировал Нанитамо Иконе. На 90-й минуте форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар получил вторую жёлтую карточку за грубую игру и покинул поле. Затем судья уравнял составы — был удалён защитник «Лилля» Тьягу Джало.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты — Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Резервный арбитр — Микаэль Лесаж.

«Лилль» набрал 66 очков и вышел на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Пари Сен-Жермен» (63) опустился на второе место.

Франция - Лига 1. 31-й тур
03 апреля 2021, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
0 : 1
Лилль
Лилль
0:1 Дэвид – 20'
Удаления: Неймар – 90' / Джало – 90+1'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021