«ПСЖ» дома проиграл «Лиллю», Неймара удалили на 90-й минуте
В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» проиграл «Лиллю». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 0:1.
На 20-й минуте счёт открыл нападающий Джонатан Дэвид, ему ассистировал Нанитамо Иконе. На 90-й минуте форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар получил вторую жёлтую карточку за грубую игру и покинул поле. Затем судья уравнял составы — был удалён защитник «Лилля» Тьягу Джало.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты — Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Резервный арбитр — Микаэль Лесаж.
«Лилль» набрал 66 очков и вышел на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Пари Сен-Жермен» (63) опустился на второе место.
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