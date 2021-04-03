«Арсенал» — «Ливерпуль»: составы команд на центральный матч 30-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ливерпуля» на матч 30-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Арсенал»: Лено, Тирни, Холдинг, Габриэль, Чемберс, Себальос, Парти, Пепе, Эдегор, Обамеянг, Ляказетт.
Запасные: Райан, Седрик, Бельерин, Пабло Мари, Эльнени, Виллиан, Нелсон, Мартинелли, Нкетиа.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Кабак, Александр-Арнольд, Милнер, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Мане, Фирмино, Салах.
Запасные: Адриан, Рис Уильямс, Цимикас, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Шакири, Вейналдум, Жота.
Лондонский «Арсенал» в 29 матчах набрал 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Мерсисайдцы (46) идут на седьмом месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (71).
В первом круге турнира «Ливерпуль» обыграл «канониров» со счётом 3:1. Встреча состоялась 28 сентября 2020 года.
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