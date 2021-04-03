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«Динамо» разгромило «Уфу» в 24-м туре РПЛ

«Динамо» разгромило «Уфу» в 24-м туре РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Уфу». Встреча проходила в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Динамовцы забили по два гола в каждом из таймов. На 10-й минуте Даниил Лесовой забил с передачи Константина Тюкавина, а на 27-й Тюкавин отличился сам. На 52-й минуте Роман Нойштедтер сделал счёт крупным, а на 61-й Николай Комличенко реализовал пенальти и забил последний гол в матче.

Благодаря победе «Динамо» набрало 42 очка и вышло на промежуточное четвёртое еврокубковое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» по-прежнему имеет 14 очков и располагается на 15-м месте.

В 25-м туре РПЛ динамовцы 11 апреля сыграют дома с «Уралом», «Уфа» днём ранее в Грозном встретится с «Ахматом».

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
03 апреля 2021, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Лесовой – 10'   2:0 Тюкавин – 27'   3:0 Нойштедтер – 52'   4:0 Комличенко – 61' (пен)
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