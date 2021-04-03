«Динамо» разгромило «Уфу» в 24-м туре РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Уфу». Встреча проходила в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Динамовцы забили по два гола в каждом из таймов. На 10-й минуте Даниил Лесовой забил с передачи Константина Тюкавина, а на 27-й Тюкавин отличился сам. На 52-й минуте Роман Нойштедтер сделал счёт крупным, а на 61-й Николай Комличенко реализовал пенальти и забил последний гол в матче.
Благодаря победе «Динамо» набрало 42 очка и вышло на промежуточное четвёртое еврокубковое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» по-прежнему имеет 14 очков и располагается на 15-м месте.
В 25-м туре РПЛ динамовцы 11 апреля сыграют дома с «Уралом», «Уфа» днём ранее в Грозном встретится с «Ахматом».
- 3 апреля 2021
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