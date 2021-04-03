«Манчестер Сити» обыграл «Лестер», взяв реванш за разгромное поражение в первом круге

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Нули на табло продержались до 59-й минуты, пока «горожане» не открыли счёт. Защитники хозяев прервали перевод с правого фланга под удар Габриэлю Жезусу, но мяч был выбит прямо на одинокого защитника «горожан» Бенжамена Менди, который обработал его и обводящим ударом направил в дальний угол ворот.

Видео гола Бенджамена Менди

Окончательный счёт был установлен на 74-й минуте — Кевин Де Брюйне великолепным пасом в разрез бросил в атаку Габриэля Жезуса, который отпасовал на Рахима Стерлинга, тот на ложном замахе убрал сразу двух соперников и отдал обратный пас на Жезуса — бразилец, подставив ногу, переправил мяч уже в пустые ворота.

Видео гола Габриэля Жезуса

27 сентября 2020 года, в матче первого круга, подопечные Хосепа Гвардиолы разгромно уступили «Лестеру» со счётом 2:5.



«Манчестер Сити» в 31 матче набрал 74 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лисы» (56) — на третьем месте.