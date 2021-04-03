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Обидный автогол, слабая реализация хозяев — в видеообзоре матча «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед»

Обидный автогол, слабая реализация хозяев — в видеообзоре матча «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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На стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 12-й минуте — вингер «павлинов» Рафинья получил мяч на правом фланге, вошёл в штрафную, легко убежал от защитника и прострелил вдоль ворот вне досягаемости вратаря «клинков» Аарона Ремсдейла, оставив Джеку Харрисону простую задачу — подставить ногу и переправить мяч в пустые ворота.

На второй добавленной к первому тайму минуте защитник «клинков» Бен Осборн, находясь в одиночестве у левого края вратарской «Лидса», получил мяч от Оливера Макбарни и, резко пробив по воротам, сравнял счёт.

Победу «Лидсу» принёс автогол гостей — уже знакомый нам Джек Харрисон обработал мяч на левом фланге, прошёл к линии штрафной и прострелил во вратарскую. Защитник «Шеффилда» Фил Джагелка пытался прервать эту передачу, не дав ей дойти до Патрика Бэмфорда, но срезал мяч в свои ворота.

Видеообзор матча «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед»

Подопечные Марсело Бьельсы в 30 матчах набрали 42 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (14) — на последнем 20-м месте.

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