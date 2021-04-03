Брендан Роджерс — о матче с «Ман Сити»: соперник заслужил победу. Мы разочарованы

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал поражение своих подопечных в матче 30-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:2).



«Большую часть первого тайма мы хорошо оборонялись, но потом мои футболисты начали заметно уставать. Технически мы были не так хороши, как обычно. Мы разочарованы пропущенными голами. Они пришли тогда, когда мы начали нащупывать свою игру.



У нас было несколько верных моментов у чужих ворот, но именно лучшая команда выиграла сегодняшний матч. У нас нет оправданий.



Мы не показали свой футбол. Во многом это можно объяснить некоторой усталостью наших футболистов. Мы были хорошо организованы, но временами мы плохо справлялись с игрой соперника.



Если в матче с такой потрясающе организованной командой как „Ман Сити“ вы теряете контроль за ситуацией, то футболисты „горожан“ могут просто спрятать от вас мяч. В этом сезоне мы были великолепны, особенно учитывая тот факт, что нам пришлось бороться с обилием травм, так что теперь мы постараемся восстановиться в течение нескольких дней и освежить ребят к следующему матчу», — цитирует Роджерса BBC.

Видео гола Габриэля Жезуса в матче «Лестер» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в 31 матче набрал 74 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лисы» (56) — на третьем месте.