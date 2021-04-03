Нойштедтера носили на руках, фанаты «Динамо» раздевались на трибуне. Фото разгрома «Уфы»

3 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало разгромную победу над «Уфой». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре полузащитника бело-голубых Романа Нойштедтера.



«Не знал, что сегодня Нойштедтер забил первый гол за «Динамо». Я доволен его игрой. Роман достаточно вариативный игрок, который может сыграть как на позиции опорника, так и центрального полузащитника», – передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.