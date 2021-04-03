Нойштедтера носили на руках, фанаты «Динамо» раздевались на трибуне. Фото разгрома «Уфы»
3 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало разгромную победу над «Уфой». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре полузащитника бело-голубых Романа Нойштедтера.
«Не знал, что сегодня Нойштедтер забил первый гол за «Динамо». Я доволен его игрой. Роман достаточно вариативный игрок, который может сыграть как на позиции опорника, так и центрального полузащитника», – передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Рекомендуем вам
- 3 апреля 2021
-
23:09
-
23:05
-
22:56
-
22:51
-
22:38
-
22:31
-
22:17
-
22:08
-
22:03
-
21:57
-
21:57
-
21:50
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:36
-
21:31
-
21:26
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:29
-
20:20
-
20:13
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам