Неймар набросился на игрока «Лилля» после проигрыша «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар устроил небольшую потасовку после матча с «Лиллем» (0:1).
После финального свистка Неймар, который был удалён после толчка защитника «Лилля» Тьягу Джало в концовке встречи, решил продолжить выяснение отношений в подтрибунном помещении. В окружении официальных лиц обеих команд бразилец высказал претензии к Джало и толкнул его. Тьягу бросился к Неймару, однако игрока «Лилля» удержали.
В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» проиграл «Лиллю». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 0:1.
На 20-й минуте счёт открыл нападающий Джонатан Дэвид, ему ассистировал Нанитамо Иконе. На 90-й минуте форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар получил вторую жёлтую карточку за стычку с защитником «Лилля» Тьягу Джало и покинул поле. Затем судья уравнял составы — был удалён сам Джало.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты — Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Резервный арбитр — Микаэль Лесаж.
«Лилль» набрал 66 очков и вышел на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Пари Сен-Жермен» (63) опустился на второе место.
- 3 апреля 2021
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