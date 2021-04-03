Источник: Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев покинул свой пост после поражения в матче с «Ахматом» (0:5), сообщает «Спорт-экспресс».
Бывший наставник ЦСКА Виктор Гончаренко возглавляет список кандидатов на замену Мусаева.
Мусаев возглавил «Краснодар» в 2018 году. Под его руководством краснодарцы дважды стали бронзовыми призерами РПЛ. До работы в первой команде «Краснодара» Мусаев руководил молодёжной командой «быков» и работал тренером академии клуба, а также на протяжении нескольких матчей возглавлял сборную России до 18 лет.
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» проиграл «Ахмату». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:0. «Ахмат» набрал 32 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (34) располагается на 10-м месте.
- 3 апреля 2021
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