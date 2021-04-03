Мусаев сам подал в отставку, руководство «Краснодара» пошло навстречу

Руководство «Краснодара» после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги приняло отставку Мурада Мусаева с главного тренера команды.

«Отставка Мусаева – инициатива самого главного тренера, а не руководства клуба», – об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу.

«Руководство «Краснодара» пошло навстречу тренеру», – добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Краснодара» намерено назначить главным тренером команды белорусского специалиста Виктора Гончаренко, недавно ушедшего из ЦСКА.

В 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома уступил «Ахмату» со счётом 0:5. После 24 матчей РПЛ краснодарцы набрали 34 очка и расположились на 10-м месте в таблице.