Мусаев сам подал в отставку, руководство «Краснодара» пошло навстречу

Руководство «Краснодара» после разгромного поражения от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги приняло отставку Мурада Мусаева с главного тренера команды.
«Отставка Мусаева – инициатива самого главного тренера, а не руководства клуба», – об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу.
«Руководство «Краснодара» пошло навстречу тренеру», – добавил собеседник «Чемпионата».
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что руководство «Краснодара» намерено назначить главным тренером команды белорусского специалиста Виктора Гончаренко, недавно ушедшего из ЦСКА.
В 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома уступил «Ахмату» со счётом 0:5. После 24 матчей РПЛ краснодарцы набрали 34 очка и расположились на 10-м месте в таблице.
- 3 апреля 2021
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