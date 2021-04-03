Мусаев объявил об уходе из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил об уходе из клуба и попрощался с болельщиками.
«Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своём уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.
Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу за его поддержку и доверие. Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений. «Краснодар» — мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений!» — цитирует Мусаева «Спорт-экспресс».
- 3 апреля 2021
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