Мусаев объявил об уходе из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил об уходе из клуба и попрощался с болельщиками.

«Сегодня был мой последний матч во главе ФК «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о своём уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.



Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу за его поддержку и доверие. Спасибо всем болельщикам, три года я чувствовал вашу поддержку, вне зависимости от побед или поражений. «Краснодар» — мой родной клуб и город, я всегда отдавал всего себя работе и достижению результата, был честен с командой и болельщиками. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений!» — цитирует Мусаева «Спорт-экспресс».