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Румынский тренер ушёл из клуба из-за первоапрельской шутки

Румынский тренер ушёл из клуба из-за первоапрельской шутки
Футбол / Прочие турниры 0

Клуб третьего дивизиона чемпионата Румынии «Индустрия Гальда де Жос» 1 апреля объявил о фейк-увольнении тренера Стефана Фогороси, а тот ушёл реально, сообщает румынский журналист Эмануэль Роши в твиттере.

1 апреля руководство клуба попросило сайт alba-sport.ro выпустить новость о том, что Стефан Фогороси уволен с поста главного тренера команды из-за трех поражений кряду.

Тренер быстро понял, что это шутка, но так сильно оскорбился, что не пришёл на тренировку и решил покинуть команду.

После 14 матчей 3 дивизиона чемпионата Румынии «Индустрия Гальда де Жос» занимает последнее место, набрав четыре очка.

Напомним, что 2 апреля другой клуб третьего румынского дивизиона уволил тренера за то, что команда вышла на первое место.

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