Румынский тренер ушёл из клуба из-за первоапрельской шутки
Клуб третьего дивизиона чемпионата Румынии «Индустрия Гальда де Жос» 1 апреля объявил о фейк-увольнении тренера Стефана Фогороси, а тот ушёл реально, сообщает румынский журналист Эмануэль Роши в твиттере.
1 апреля руководство клуба попросило сайт alba-sport.ro выпустить новость о том, что Стефан Фогороси уволен с поста главного тренера команды из-за трех поражений кряду.
Тренер быстро понял, что это шутка, но так сильно оскорбился, что не пришёл на тренировку и решил покинуть команду.
После 14 матчей 3 дивизиона чемпионата Румынии «Индустрия Гальда де Жос» занимает последнее место, набрав четыре очка.
Напомним, что 2 апреля другой клуб третьего румынского дивизиона уволил тренера за то, что команда вышла на первое место.
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